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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Експерт повідомив, коли РФ може масовано атакувати Україну

Розвідка ще перевірятиме інформацію про можливі масовані атаки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Ракетний удар РФ.

Ракетний удар РФ. / © ТСН.ua

Агресорка Росія може завдати масованого удару по Україні на Великдень. Адже не таємниця - у Кремлі люблять важливі дати і свята.

Про це заявив військовий експерт Ігор Романенко в коментарі РБК-Україна.

"Є плани відповідні, інструментарії для того, щоб здійснити ракетно-дронові удари. Що стосується Великодня. Путін вихований у КДБ на визначенні дат, використанні дат. Він знає загальне. Ну, ось як він робив на Вербну неділю ми бачили", - наголосив експерт.

Українська розвідка та розвідка союзників ще перевірятиме інформацію про можливі масовані атаки РФ, зокрема на Великдень. Втім, каже Романенко, “треба готуватися до того, що в цей день теж можуть бути відповідні провокації”.

“Зокрема, щодо зававання ударів. Тому треба розраховувати на найгірші варіанти. На застосування, наприклад, балістики і "Шахедів". В це велике релігійне свято нашим громадянам треба бути пильними", - попередив експерт.

Водночас він нагадав, що останнім часом РФ не тільки б'є розосереджено по об'єктах, а й обирає ще кілька населених пунктів, на які зосереджує, наприклад, 15-20 БПЛА і плюс застосовує ракети.

"Це робиться для того, щоб один або два населених пункти зазнавали найбільш потужного удару", - додав Романенко.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс назвав дату, коли РФ може вдарити по Україні з новою силою. Статися це може вже у прийдешні Великодні святаю.

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