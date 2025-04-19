Білий дім / © Associated Press

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У Білому домі та Конгресі фактично відсутні серйозні дискусії щодо подальшої підтримки України, попри завершення дії попереднього пакета допомоги.

Про це пише видання The New York Times.

«Європейські чиновники кажуть, що вони навіть не отримали запевнень, що Сполучені Штати продовжать надавати Україні розвідувальну інформацію, яка є ключовою для її здатності завдавати ударів по російських військах та інфраструктурі», — пишуть журналісти.

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У публікації також зазначається, що фактично, коли Білий дім сьогодні говорить про свої відносини з Україною, він зазвичай говорить радше про те, що він отримує, а не про те, що планує дати.

Після подій в Овальному кабінеті Сполучені Штати та Україна переглядають угоду про американські інвестиції та доступ до українських корисних копалин.

Раніше Bloomberg писав, що Дональд Трамп все ж ухвалив рішення повністю припинити військову допомогу для України після сварки з Зеленським в Овальному кабінеті.

Джерела у Вашингтоні стверджують, що заборона постачання Києву засобів протидії російській агресії діятиме, доки Трамп не визначить, що українські лідери «демонструють добровільну прихильність до миру».

Таким чином рішення Білого дому ставить під загрозу не лише допомогу на 3,5 мільярда доларів, які залишились чинній адміністрації «у спадок» від Джо Байдена, але й те озброєння, надання якого вже було погоджене включно з критично важливими боєприпасами, сотнями ракетних систем, антитанковими засобами тощо.