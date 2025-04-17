День ангела 17 апреля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 17 апреля, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 17 апреля

17 апреля 2025 поздравьте с именинами Ивана, Михаила, Александра, Семена, Федора.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве хороший, тихий. Во взрослом возрасте становится отзывчивым, неторопливым.

Михаил — древнееврейское имя, переводится “кто как Бог”. В детстве справедлив, воспитан. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, трудолюбивым.

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Александр — древнегреческие корни, толкуется как “защитник”. В детстве смелый. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, романтичным.

Семен — древнееврейское происхождение, означает “услышанный Богом в молитве”. В детстве искренний и хороший друг. Во взрослом возрасте становится справедливым, не любит бездействия.

Федор — древнегреческое имя, переводится как “подарок Бога”. В детстве медленный, спокойный. Во взрослом возрасте становится крепким, трудолюбивым.

День ангела 17 апреля — душевные поздравления в прозе

День ангела 17 апреля — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с отличным праздником! Пусть твой Ангел-хранитель всегда будет рядом, даря тебе поддержку и благословение. Желаю здоровья, гармонии и счастья, чтобы каждый день приносил только радость и удачу!

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Дорогой друг! Поздравляю тебя с Днем Ангела! Желаю, чтобы твой Ангел всегда вел тебя к правильному пути, помогал преодолевать трудности и оберегал от всего плохого. Пусть твое сердце наполняется покоем и любовью.

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Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть этот день принесет тебе много света и добра. Желаю, чтобы твой Ангел-хранитель всегда был с тобой, а ты чувствовал его присутствие в каждом моменте своей жизни. Будь счастлив и здоров!

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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть в этот день твой Ангел дарит тебе безграничную любовь и теплоту. Желаю благословения на все твои начинания и пусть жизнь будет полна только ярких моментов и удачи.

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Поздравляю с Днем Ангела! Желаю тебе быть под надежной защитой твоего Ангела-хранителя, чтобы сердце было спокойным, а душа — счастливой. Пусть в жизни будет больше радости, чем печаль, и пусть этот день принесет только самое лучшее!