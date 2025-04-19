Очереди на украинских границах: где образовались самые большие пробки

Пункт пропуска на границе. / © УНИАН

Реклама

На границе Украины с соседними странами увеличился пассажиропоток. За прошедшие сутки границу пересекли более 109 тысяч человек.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

За прошедшие сутки государственную границу Украины пересекли:

Реклама

на въезд – 70 тысяч человек;

на выезд – 49 тысяч человек.

Интенсивное движение фиксируют на "Шегини", "Краковец" и "Рава-Русская". Меньшая нагрузка в "Нижанковичах", "Смольницы", "Грушевые" и "Угриневые". Кроме того, в пункте пропуска "Шегини" идет ремонт. Именно поэтому пограничники предупреждают о возможных пробках.

"Для ускорения оформления на границе работают дополнительные пограничные наряды, увеличено количество смен и установлены дополнительные места для проверки документов", - говорится в сообщении.

В пограничной службе также предупреждают о возможном увеличении пассажиропотока после пасхальных праздников. Именно поэтому в ГНСУ рекомендуют планировать маршрут заранее и выбирать менее загруженные пункты пропуска.

Напомним, в 2025 году римо-католики и православные будут праздновать Пасху вместе . Такое бывает достаточно редко.