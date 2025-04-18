Ворог вдарив по енергоструктурі Сумщини / ілюстративне фото / © Associated Press

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Ввечері п’ятниці, 18 квітня, ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі у Сумській області.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант Андрій Коваленко.

Інші подробиці ворожої атаки наразі невідомі.

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Водночас в АТ ''Сумиобленерго'' звернулися до споживачів Сумщини із закликом зберігати інформаційну тишу.

«У кого зникло світло — це через військову агресію Росії. З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії армії РФ. Енергетики працюють у посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю», — йдеться у повідомленні.

Жителям Сумщини нагадали, що не можна розповсюджувати в мережі фото та відео з наслідками влучань і будь-які інші дані, які можуть допомогти окупантам скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергетичної системи.

Нагадаємо, в Україні відреагували на заяву Кремля щодо закінчення енергетичного перемир’я. Українців попередили, що росіяни можуть відновити удари по українських енергооб’єктах на Великдень.