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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Масована атака Росії на Дніпро: що відомо про наслідки обстрілів

Росія масовано атакувала Дніпро дронами та ракетами. Що відомо про наслідки влучань?

Автор публікації
Фото автора: Ольга Павловська Ольга Павловська
Дніпро

Наслідки атаки на Дніпро / © ТСН

Ракетами і «Шахедами» росіяни на світанку атакували Дніпро. Оборонці неба знищили три ракети та стільки ж дронів, проте без руйнувань і пожеж не минулося. Збитки рахують у середмісті обласного центру і в громадах поблизу Дніпра.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Росіяни спрямували ракети на місто близько пʼятої ранку. Камера відеоспостереження у музеї зафільмувала момент удару: вибухова хвиля зриває оздоблення зали, воно падає на експонати.

Під удар потрапили музей, офіси, крамниці, спортивна школа, готель та фітнес-центр. Тротуари всіяні склом.

Під удар потрапив двоповерховий готель на Олімпійській базі. Під час атаки всередині нікого не було. Зазвичай тут зупинялися спортсмени, що приїжджали на змагання з веслування. Все життя тренувався тут і досі виходить на воду, розповідає пан Віктор. Та цього сезону веслування вочевидь не буде. Байдарки та каное потрощені.

Наслідки обстрілу

Наслідки обстрілу

«Це все треба ремонтувати. Це байдарка-двійка. А це одиначка. Ось човен, що три рази вигравав чемпіонат світу», — каже Віктор.

Ще один спортивний клуб під атакою. Тренувальні зали засипані склом. Під час атаки тут були охоронці та прибиральниці. Вони вціліли.

А офісній будівлі, попри відсутність частини стін, працівники розпочали робочий день, каже представник корпорації-мережі супермаркетів.

Збитки внаслідок атаки ще підраховують.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 18:00 18 квітня. ПОНАД СОТНЯ поранених у ХАРКОВІ! Кривавий світанок у Дніпрі!

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