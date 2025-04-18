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Масована атака Росії на Дніпро: що відомо про наслідки обстрілів
Росія масовано атакувала Дніпро дронами та ракетами. Що відомо про наслідки влучань?
Ракетами і «Шахедами» росіяни на світанку атакували Дніпро. Оборонці неба знищили три ракети та стільки ж дронів, проте без руйнувань і пожеж не минулося. Збитки рахують у середмісті обласного центру і в громадах поблизу Дніпра.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.
Росіяни спрямували ракети на місто близько пʼятої ранку. Камера відеоспостереження у музеї зафільмувала момент удару: вибухова хвиля зриває оздоблення зали, воно падає на експонати.
Під удар потрапили музей, офіси, крамниці, спортивна школа, готель та фітнес-центр. Тротуари всіяні склом.
Під удар потрапив двоповерховий готель на Олімпійській базі. Під час атаки всередині нікого не було. Зазвичай тут зупинялися спортсмени, що приїжджали на змагання з веслування. Все життя тренувався тут і досі виходить на воду, розповідає пан Віктор. Та цього сезону веслування вочевидь не буде. Байдарки та каное потрощені.
«Це все треба ремонтувати. Це байдарка-двійка. А це одиначка. Ось човен, що три рази вигравав чемпіонат світу», — каже Віктор.
Ще один спортивний клуб під атакою. Тренувальні зали засипані склом. Під час атаки тут були охоронці та прибиральниці. Вони вціліли.
А офісній будівлі, попри відсутність частини стін, працівники розпочали робочий день, каже представник корпорації-мережі супермаркетів.
Збитки внаслідок атаки ще підраховують.
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