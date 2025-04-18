Россия увеличивает количество ударов дронами: эксперт объяснил причину

Атака вражеских «Шахедов» / © ТСН.ua

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Российская террористическая армия начала использовать для атак по Украине большее количество дронов, среди которых «Шахеды», «Герберы» и «Молнии», чтобы удешевить ведение войны и оказывать психологическое давление на население.

Так объяснил действия врага бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании-производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире телеканала «Киев24».

«На самом деле враг ищет решение, чтобы удешевить войну, поэтому использует любые возможности для того, чтобы оказывать и физическое, и психологическое давление на население», — отметил он.

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По словам эксперта, именно поэтому враг увеличивает производство «Шахедов» и использует малые ФПВ-дроны в приграничных зонах.

В этой связи, подчеркнул Храпчинский, важным становится вопрос защиты украинских городов от этих угроз.

«У нас есть программа „Закрытое небо“, которая позволяет построить эшелонированную систему противовоздушной защиты радиоэлектронной борьбой с дополнительными элементами — средствами поражения, которые будут использоваться, скажем „Браунинг“ или зенитные дроны», — сказал он.

Напомним, в ночь на 17 апреля российские войска атаковали Днепр несколькими волнами беспилотников «Шахед». Из-за атаки погибли три человека, еще десятки пострадали. В городе загорелся ряд пожаров и зафиксировано много разрушений.