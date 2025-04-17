Дрон

Реклама

Министерство обороны Великобритании успешно протестировало новое микроволновое оружие против дронов.

Об этомпишет Financial Times.

Система под названием RapidDestroyer, созданная консорциумом во главе с Thales, использует высокочастотное радиоизлучение, которое выводит из строя или полностью уничтожает электронику дронов на значительном расстоянии.

Реклама

Во время испытаний были обезврежены два роя по восемь дронов, а всего в рамках серии тестов — более 100 дронов. Система еще находится на ранней стадии: она смонтирована на платформе грузовика, и она требует значительного количества энергии.

Аналогичная американская система THOR, разработанная ВВС США, имеет размер морского контейнера, а еще одна — Leonidas — создана для флота.

С момента вторжения РФ в Украину в 2022 году дроны стали ключевым элементом боевых действий. По словам Романа Костенко, главы комитета ВРУ по вопросам обороны, дроны стали причиной или способствовали до 80% потерь на поле боя.

Малые, дешевые и многочисленные дроны — сложная цель для традиционных средств ПВО. Однако электромагнитное оружие типа RapidDestroyer создает широкий пучок, способный нейтрализовать несколько целей одновременно. Это делает ее эффективной против роев, хотя менее пригодной для защиты критической инфраструктуры из-за широкой зоны поражения.

Джастин Бронк из Королевского института объединенных служб считает, что такое оружие будет чрезвычайно полезно для защиты фронтовых баз, кораблей или других объектов, где точность менее критическая.

Война в Украине стала полем электронного противостояния: российские средства РЭБ влияют даже на GPS-наведение HIMARS, отмечают в британской армии. Против микроволнового оружия дроны можно защитить, экранируя их электронику от внешних электромагнитных полей.

В будущем эту технологию планируют использовать и для противоракетной обороны. В частности, ВМС США планируют в 2026 году протестировать систему Project Meteor, способную уничтожать гиперскоростные противокорабельные ракеты.

© Financial Times

Напомним, в Великобритании заявили, что полностью поддерживают планы будущего канцлера Германии Фридриха Мерца по поставкам Украине ракет Taurus.