Можно ли ежедневно есть яйца на завтрак

Существует много доказательств пользы и целесообразности яиц на завтрак / © Pixabay

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Наполненные белком и полезными жирами, яйца являются очень эффективным и универсальным продуктом питания. Неудивительно, что так много из нас любят есть яйца на завтрак — возможно, даже каждый день.

Завтрак является самым важным приемом пищи, ведь он запускает метаболизм и обеспечивает энергией на весь день. Яичница может быть отличным вариантом, поскольку яйца богаты белками и жирными кислотами, которые помогают оставаться активными и концентрированными в течение дня.

Сегодня эксперты соглашаются, что большинство людей могут есть яйца каждый день, если захотят.

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В одном большом яйце вы получите:

72 калории

6,2 г белка

5 граммов жира, включая около 1,6 грамма насыщенного жира

0 граммов сахара

0 граммов углеводов

Яичный белок содержит витамины B1, B2, B3, B5, B6 и B12, а также такие минералы как кальций, магний, фосфор и калий. С другой стороны, желток содержит важные антиоксиданты, такие как зеаксантин и лютеин, улучшающие здоровье глаз, а также холины, которые могут быть полезны для здоровья мозга и костей.

Следует отметить, что завтракая яйцами, можно избавиться от лишних килограммов. В этом очевидно преимущество яичницы традиционным бутербродам с маслом и копченостями, высококалорийными круассанами и другой сдобной выпечкой.

Раньше мы писали, полезно ли есть яйца на ночь. Больше об этом читайте в новости.