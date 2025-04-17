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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
272
Время на прочтение
1 мин

Можно ли ежедневно есть яйца на завтрак

Яйца — это настоящий суперфуд, поскольку они содержат почти все витамины и минералы, необходимые человеку.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Существует много доказательств пользы и целесообразности яиц на завтрак

Существует много доказательств пользы и целесообразности яиц на завтрак / © Pixabay

Наполненные белком и полезными жирами, яйца являются очень эффективным и универсальным продуктом питания. Неудивительно, что так много из нас любят есть яйца на завтрак — возможно, даже каждый день.

Завтрак является самым важным приемом пищи, ведь он запускает метаболизм и обеспечивает энергией на весь день. Яичница может быть отличным вариантом, поскольку яйца богаты белками и жирными кислотами, которые помогают оставаться активными и концентрированными в течение дня.

Сегодня эксперты соглашаются, что большинство людей могут есть яйца каждый день, если захотят.

В одном большом яйце вы получите:

  • 72 калории

  • 6,2 г белка

  • 5 граммов жира, включая около 1,6 грамма насыщенного жира

  • 0 граммов сахара

  • 0 граммов углеводов

Яичный белок содержит витамины B1, B2, B3, B5, B6 и B12, а также такие минералы как кальций, магний, фосфор и калий. С другой стороны, желток содержит важные антиоксиданты, такие как зеаксантин и лютеин, улучшающие здоровье глаз, а также холины, которые могут быть полезны для здоровья мозга и костей.

Следует отметить, что завтракая яйцами, можно избавиться от лишних килограммов. В этом очевидно преимущество яичницы традиционным бутербродам с маслом и копченостями, высококалорийными круассанами и другой сдобной выпечкой.

Раньше мы писали, полезно ли есть яйца на ночь. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
272
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