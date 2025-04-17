- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 272
- Время на прочтение
- 1 мин
Можно ли ежедневно есть яйца на завтрак
Яйца — это настоящий суперфуд, поскольку они содержат почти все витамины и минералы, необходимые человеку.
Наполненные белком и полезными жирами, яйца являются очень эффективным и универсальным продуктом питания. Неудивительно, что так много из нас любят есть яйца на завтрак — возможно, даже каждый день.
Завтрак является самым важным приемом пищи, ведь он запускает метаболизм и обеспечивает энергией на весь день. Яичница может быть отличным вариантом, поскольку яйца богаты белками и жирными кислотами, которые помогают оставаться активными и концентрированными в течение дня.
Сегодня эксперты соглашаются, что большинство людей могут есть яйца каждый день, если захотят.
В одном большом яйце вы получите:
72 калории
6,2 г белка
5 граммов жира, включая около 1,6 грамма насыщенного жира
0 граммов сахара
0 граммов углеводов
Яичный белок содержит витамины B1, B2, B3, B5, B6 и B12, а также такие минералы как кальций, магний, фосфор и калий. С другой стороны, желток содержит важные антиоксиданты, такие как зеаксантин и лютеин, улучшающие здоровье глаз, а также холины, которые могут быть полезны для здоровья мозга и костей.
Следует отметить, что завтракая яйцами, можно избавиться от лишних килограммов. В этом очевидно преимущество яичницы традиционным бутербродам с маслом и копченостями, высококалорийными круассанами и другой сдобной выпечкой.
Раньше мы писали, полезно ли есть яйца на ночь. Больше об этом читайте в новости.