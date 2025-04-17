Эксперт назвал регион, где ожидать главного удара России

Наступление РФ. / © ТСН.ua

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Армия РФ может организовать удар, направленный на отвлечение украинских сил. В частности, атака может произойти в Запорожской области.

Такое мнение высказал военный эксперт Павел Нарожный на Радио NV .

По его словам, основным направлением удара может быть Сумщина и Харьковщина. Там ведь, объясняет Нарожный, очень хорошая логистика у россиян.

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"Они очень активно наступают, давят на Лиманском направлении. Это второй или третий по напряженности участок фронта. Лиман – это, по сути, тыл защитника Харьковской области. Бои на границе Сумской области также тяжелые. Это выглядит как давление на фланг Харьковщины. Поэтому направление Сумщины и Харьковщины остается наиболее приоритетным", - высказался войск.

Эксперт подчеркнул, что недалеко от населенного пункта Борова Харьковской области оккупанты наращивают свое давление. В частности, с использованием бронированной техники.

"В последнее время мы видим относительно небольшое количество использования бронетехники. Они тестируют подходы и предпринимают попытку прорыва. Если оно сработает, то это, вероятно, будет определять дальнейшую тактику и стратегию весенне-летней наступательной кампании", - подчеркнул Нарожный.

Напомним, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что россияне пытаются прорвать оборону в Запорожье.

Дата публикации 10:57, 16.04.25 Количество просмотров 31 Горячие новости с фронта на Купянщине и сбор на РЭБ для 43-й ОМБР