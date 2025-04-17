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Эксперт назвал регион, где ожидать главного удара России
Армия РФ может организовать удар, направленный на отвлечение украинских сил. В частности, атака может произойти в Запорожской области.
Такое мнение высказал военный эксперт Павел Нарожный на Радио NV .
По его словам, основным направлением удара может быть Сумщина и Харьковщина. Там ведь, объясняет Нарожный, очень хорошая логистика у россиян.
"Они очень активно наступают, давят на Лиманском направлении. Это второй или третий по напряженности участок фронта. Лиман – это, по сути, тыл защитника Харьковской области. Бои на границе Сумской области также тяжелые. Это выглядит как давление на фланг Харьковщины. Поэтому направление Сумщины и Харьковщины остается наиболее приоритетным", - высказался войск.
Эксперт подчеркнул, что недалеко от населенного пункта Борова Харьковской области оккупанты наращивают свое давление. В частности, с использованием бронированной техники.
"В последнее время мы видим относительно небольшое количество использования бронетехники. Они тестируют подходы и предпринимают попытку прорыва. Если оно сработает, то это, вероятно, будет определять дальнейшую тактику и стратегию весенне-летней наступательной кампании", - подчеркнул Нарожный.
Напомним, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что россияне пытаются прорвать оборону в Запорожье.