Експерт назвав регіон, де очікувати головного удару Росії

Наступ РФ. / © ТСН.ua

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Армія РФ може організувати удар, спрямований на відволікання українських сил. Зокрема, ця атака може відбутися в Запорізькій області.

Таку думку висловив військовий експерт Павло Нарожний на Радіо NV.

Натомість, з його слів, основним напрямком удару може бути Сумщина та Харківщина. Адже там, пояснює Нарожний, дуже гарна логістика в росіян.

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“Вони дуже активно наступають, тиснуть на Лиманському напрямку. Це друга чи третя за напруженістю ділянка фронту. Лиман – це, по суті, тил оборонці Харківської області. Бої на кордоні Сумської області також важкі. Це виглядає, як тиск на фланг Харківщини. Тому напрямок Сумщини та Харківщини залишається найбільш пріоритетною", - висловився військовий експерт.

Експерт наголосив, що неподалік населеного пункту Борова Харківської області окупанти нарощують свій тиск. Зокрема, з використанням броньованої техніки.

"Останнім часом ми бачимо відносно невелику кількість використання бронетехніки. Вони тестують підходи й роблять спробу прориву. Якщо воно спрацює, то це, мабуть, визначатиме подальшу тактику та стратегію весняно-літньої наступальної кампанії", – наголосив Нарожний.

Нагадаємо, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що росіяни намагаються прорвати оборону на Запоріжжі. Окупанти прагнуть тримати під вогневим контролем логістичні шляхи ЗСУ.

Дата публікації 10:57, 16.04.25 Кількість переглядів 31 Гарячі новини з фронту на Куп'янщині та збір на РЕБ для 43-ї ОМБР