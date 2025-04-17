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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
258
Час на прочитання
1 хв

Низку областей охопила повітряна тривога: де небезпечно

Слід залишатися в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога

Повітряна тривога

Низку областей вдень 17 квітня охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

“Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу зберігається!”, — наголосили у Повітряних силах.

Станом на 10:50 “почервоніли” такі області:

  • Черкаська

  • Полтавська

  • Сумська

  • Харківська

  • Донецька

  • Запорізька

  • Херсонська

  • Дніпропетровська

  • Кіровоградська

Дата публікації
Кількість переглядів
258
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