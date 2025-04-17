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- Війна
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Низку областей охопила повітряна тривога: де небезпечно
Слід залишатися в укриттях.
Низку областей вдень 17 квітня охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомляють моніторингові канали.
“Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу зберігається!”, — наголосили у Повітряних силах.
Станом на 10:50 “почервоніли” такі області:
Черкаська
Полтавська
Сумська
Харківська
Донецька
Запорізька
Херсонська
Дніпропетровська
Кіровоградська