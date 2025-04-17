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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
278
Время на прочтение
1 мин

Ряд областей охватила воздушная тревога: где опасно

Следует оставаться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога

Воздушная тревога

Ряд областей днем 17 апреля охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока сохраняется!", - подчеркнули в Воздушных силах.

По состоянию на 10:50 "покраснели" следующие области:

  • Черкасская

  • Полтавская

  • Сумская

  • Харьковская

  • Донецкая

  • Запорожская

  • Херсонская

  • Днепропетровская

  • Кировоградская

Дата публикации
Количество просмотров
278
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