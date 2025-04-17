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Ряд областей охватила воздушная тревога: где опасно
Следует оставаться в укрытиях.
Ряд областей днем 17 апреля охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Угроза применения баллистического вооружения с востока сохраняется!", - подчеркнули в Воздушных силах.
По состоянию на 10:50 "покраснели" следующие области:
Черкасская
Полтавская
Сумская
Харьковская
Донецкая
Запорожская
Херсонская
Днепропетровская
Кировоградская