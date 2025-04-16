- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 467
- Время на прочтение
- 1 мин
В ряде областей воздушная тревога: какая угроза
Дополняется…
В ряде областей воздушная тревога. Есть ракетная опасность.
Об этом сообщают воздушные Силы ВС Украины.
"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза баллистики!", - говорится в сообщении.
По состоянию на 12:46 "покраснели" следующие области:
Винницкая
Черкасская
Полтавская
Сумская
Харьковская
Донецкая
Запорожская
Херсонская
Николаевская
Одесская
Кировоградская
Днепропетровская
Напомним, утром 15 апреля в Днепре произошли взрывы .