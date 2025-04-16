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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Время на прочтение
1 мин

В ряде областей воздушная тревога: какая угроза

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Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога

Воздушная тревога

В ряде областей воздушная тревога. Есть ракетная опасность.

Об этом сообщают воздушные Силы ВС Украины.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза баллистики!", - говорится в сообщении.

По состоянию на 12:46 "покраснели" следующие области:

  • Винницкая

  • Черкасская

  • Полтавская

  • Сумская

  • Харьковская

  • Донецкая

  • Запорожская

  • Херсонская

  • Николаевская

  • Одесская

  • Кировоградская

  • Днепропетровская

Напомним, утром 15 апреля в Днепре произошли взрывы .

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