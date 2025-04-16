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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
220
Час на прочитання
1 хв

У низці областей повітряна тривога: яка є загроза

Доповнюється…

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога

Повітряна тривога

У низці областей повітряна тривога. Є ракетна небезпека.

Про це повідомляють повітряні Сили ЗС України.

“Ракетна небезпека в областях де оголошена повітряна тривога! Загроза балістики!”, — йдеться у повідомленні.

Станом на 12:46 “почервоніли” такі області:

  • Вінницька

  • Черкаська

  • Полтавська

  • Сумська

  • Харківська

  • Донецька

  • Запорізька

  • Херсонська

  • Миколаївська

  • Одеська

  • Кіровоградська

  • Дніпропетровська

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