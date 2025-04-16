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- Війна
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У низці областей повітряна тривога: яка є загроза
Доповнюється…
У низці областей повітряна тривога. Є ракетна небезпека.
Про це повідомляють повітряні Сили ЗС України.
“Ракетна небезпека в областях де оголошена повітряна тривога! Загроза балістики!”, — йдеться у повідомленні.
Станом на 12:46 “почервоніли” такі області:
Вінницька
Черкаська
Полтавська
Сумська
Харківська
Донецька
Запорізька
Херсонська
Миколаївська
Одеська
Кіровоградська
Дніпропетровська