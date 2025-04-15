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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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У Києві лунає повітряна тривога: що відомо про загрозу

Столиці загрожують безпілотники.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Києві лунає повітряна тривога: що відомо про загрозу

Повітряна тривога у Києві вночі 15 квітня

Поблизу Києва зафіксовано ворожі БпЛА пізно ввечері 15 квітня.

«Будь ласка, залишайтесь в укриттях!» — закликає влада столиці, а саме начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Ввечері 15 квітня мапа України почервоніла.

Атака БпЛА загрожує декільком регіонам країни.

Рух ворожих уданих дронів було зафіксовано на Сумщині, в напрямку Полтави, Дніпра, Миколаївщини.

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