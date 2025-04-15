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- Війна
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У Києві лунає повітряна тривога: що відомо про загрозу
Столиці загрожують безпілотники.
Поблизу Києва зафіксовано ворожі БпЛА пізно ввечері 15 квітня.
«Будь ласка, залишайтесь в укриттях!» — закликає влада столиці, а саме начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Ввечері 15 квітня мапа України почервоніла.
Атака БпЛА загрожує декільком регіонам країни.
Рух ворожих уданих дронів було зафіксовано на Сумщині, в напрямку Полтави, Дніпра, Миколаївщини.
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