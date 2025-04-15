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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Путін раптом примчав до Кремля: причина (відео)

Кортеж Путіна несеться вулицями Москви.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Путін раптом примчав до Кремля: причина (відео)

Путін вночі 15 квітня приїхав до Кремля / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін примчав до Кремля пізно ввечері 15 квітня.

Про це повідомляють місцеві російські ЗМІ.

Відео, де кортеж кремлівського диктатора мчить нічними вулицями Москви, шириться Мережею.

Станом на 23.06 за московським часом Путін вже прибув до Кремля. Причина такого пізнього візиту поки невідома.

Тим часом президент США Дональд Трамп оголошує наративи про «провокацію війни», що лунають з Кремля. Трамп різко змінив тон щодо України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3457
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