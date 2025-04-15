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Путін раптом примчав до Кремля: причина (відео)
Кортеж Путіна несеться вулицями Москви.
Президент РФ Володимир Путін примчав до Кремля пізно ввечері 15 квітня.
Про це повідомляють місцеві російські ЗМІ.
Відео, де кортеж кремлівського диктатора мчить нічними вулицями Москви, шириться Мережею.
Станом на 23.06 за московським часом Путін вже прибув до Кремля. Причина такого пізнього візиту поки невідома.
Тим часом президент США Дональд Трамп оголошує наративи про «провокацію війни», що лунають з Кремля. Трамп різко змінив тон щодо України.
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