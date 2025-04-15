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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Путин вдруг примчался в Кремль: причина (видео)

Кортеж Путина уносится по улицам Москвы.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Путин вдруг примчался в Кремль: причина (видео)

Путин ночью 15 апреля приехал в Кремль / © Associated Press

Президент РФ Владимир Путин примчался в Кремль поздно вечером 15 апреля.

Об этом сообщают местные российские СМИ.

Видео, где кортеж кремлевского диктатора мчится по ночным улицам Москвы, распространяется по Сети.

По состоянию на 23.06 по московскому времени Путин приехал в Кремль. Причина такого позднего визита пока неизвестна.

Тем временем президент США Дональд Трамп объявляет звучащие из Кремля нарративы о «провокации войны». Трамп резко изменил тон по отношению к Украине.

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Дата публикации
Количество просмотров
3420
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