Путин вдруг примчался в Кремль: причина (видео)

Путин ночью 15 апреля приехал в Кремль / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин примчался в Кремль поздно вечером 15 апреля.

Об этом сообщают местные российские СМИ.

Видео, где кортеж кремлевского диктатора мчится по ночным улицам Москвы, распространяется по Сети.

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Дата публикации 23:38, 15.04.25 Количество просмотров 75 Путин внезапно примчался в Кремль - СМИ

По состоянию на 23.06 по московскому времени Путин приехал в Кремль. Причина такого позднего визита пока неизвестна.

Тем временем президент США Дональд Трамп объявляет звучащие из Кремля нарративы о «провокации войны». Трамп резко изменил тон по отношению к Украине.

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