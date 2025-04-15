Речниця Білого дому Керолайн Левітт / © Associated Press

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У Білому домі здивували новою заявою щодо агресії РФ — президент США Дональд Трамп вірить, що диктатор Путін нібито хоче завершити війну в Україні.

Таку думку висловив спецпредставник Трампа Стів Віткофф після зустрічі із Путіним, і президент США згоден з ним, заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

«Як сказав Стів Віткофф, він вважає, що Росія хоче завершити цю війну. І президент Трамп також вірить у це. У Росії є мотивація для завершення війни — можливо, це перспективи економічного партнерства зі США», — каже Левітт.

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Однак вона наголосила, що спочатку Москва має піти на припинення вогню, і це було «чітко донесено» до росіян.

Раніше президент Володимир Зеленський звинуватив представника Трампа Стіва Віткоффа в обговореннях «поза своєю компетенцією».