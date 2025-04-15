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Трамп вірить, що Путін хоче завершити війну в Україні — Білий дім
Тим не менш, у Білому домі наголосили, що спочатку Москва має піти на припинення вогню.
У Білому домі здивували новою заявою щодо агресії РФ — президент США Дональд Трамп вірить, що диктатор Путін нібито хоче завершити війну в Україні.
Таку думку висловив спецпредставник Трампа Стів Віткофф після зустрічі із Путіним, і президент США згоден з ним, заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.
«Як сказав Стів Віткофф, він вважає, що Росія хоче завершити цю війну. І президент Трамп також вірить у це. У Росії є мотивація для завершення війни — можливо, це перспективи економічного партнерства зі США», — каже Левітт.
Однак вона наголосила, що спочатку Москва має піти на припинення вогню, і це було «чітко донесено» до росіян.
Раніше президент Володимир Зеленський звинуватив представника Трампа Стіва Віткоффа в обговореннях «поза своєю компетенцією».