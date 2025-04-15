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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
2 хв

У відомого українського ведучого вкрали 14 тис. грн: "Мене пограбували"

Андрій Чорновол вжив заходів, щоб покарати зловмисників.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Андрій Чорновол

Андрій Чорновол / © instagram.com/chornovol.andrii

Український ведучий Андрій Чорновол став жертвою шахраїв.

У фотоблогу зірка приголомшив фанів звісткою про крадіжку. За його словами, невідомі списали з його банківської картки 14 тис. грн. Транзакції здійснювалися частинами з іноземних ресурсів. Чорновол вчасно взяв ситуацію під контроль і заблокував картку. Крім того, надіслав заяву до кіберполіції.

"Мене пограбували на 14 тис. грн. З моєї банківської картки відбулося списання грошей кількома транзакціями через закордонні ресурси. Я одразу зателефонував до банку з проханням заблокувати карту. Я переформив її, зателефонував у кіберполіцію, написав заяву. Банк відправив заяву на відшкодування цих коштів і це може тривати декілька місяців", — шокував Андрій.

Андрій Чорновол / © instagram.com/chornovol.andrii

Андрій Чорновол / © instagram.com/chornovol.andrii

Ведучий припускає, що зловмисники могли скористатися його даними з сайту. Чорновол пригадав, що востаннє вказував інформацію про картку, коли купував деталі для авто. Зараз знаменитість очікує на реакцію з відповідних органів безпеки, але говорить, що насправді втраті грошей не дуже засмутився. Натомість виніс з цього урок і налаштував свою картку для більшої безпеки.

"Востаннє я вводив дані картки на сайті для купівлі штуки для автомобіля. Коштувала вона близько 200 грн, але вийшла у 14 тис. грн. І потім через годину почались списання з моєї картки. Не знаю, можливо, пов'язано з цим, а можливо й ні. Буде розбиратися кіберполіція. Я не з тих людей, хто буде засмучуватися через втрачені гроші, ставлюся до цього по-філософськи. Але мені тепер цікаво дізнатися, як працює у нас система: повернуть кошти чи ні. Триматиму в курсі", — додав ведучий.

Андрій Чорновол / © instagram.com/chornovol.andrii

Андрій Чорновол / © instagram.com/chornovol.andrii

Нагадаємо, нещодавно акторка Ксенія Мішина також потрапила до рук шахраїв. Вона розкрила, як вони виманювали кошти під її іменем.

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Кількість переглядів
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