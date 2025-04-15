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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Політика
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Шлях України до НАТО незворотний — генсек Марк Рютте

Членство України в НАТО — на порядку денному.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Шлях України до НАТО незворотний — генсек Марк Рютте

Генсек Альянсу Марк Рютте / © Associated Press

Україна стане членом НАТО, проте це не буде частиною мирної угоди.

Про це сказав генеральний секретар Альянсу Марк Рютте в ефірі телемарафону 15 квітня.

Шлях України до НАТО незворотній і «нічого не змінилося», але членство не буде частиною мирної угоди, сказав він.

"Коли ми говорили, що Україна одного дня стане членом НАТО, ми не обіцяли, що це буде частиною мирної угоди, але коли йдеться про майбутнє членство України в НАТО, то рішення прийняти на Вишингтонському саміті незмінні", — сказав Марк Рютте.

На запитання журналістки, чи залишається членство України в НАТО на порядку денному, генеральний секретар Альянсу відповів: «Так, звичайно».

Раніше майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, допоки в Україні триває війна, її вступ до НАТО та Євросоюзу буде неможливим.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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