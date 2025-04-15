Шлях України до НАТО незворотний — генсек Марк Рютте

Генсек Альянсу Марк Рютте / © Associated Press

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Україна стане членом НАТО, проте це не буде частиною мирної угоди.

Про це сказав генеральний секретар Альянсу Марк Рютте в ефірі телемарафону 15 квітня.

Шлях України до НАТО незворотній і «нічого не змінилося», але членство не буде частиною мирної угоди, сказав він.

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"Коли ми говорили, що Україна одного дня стане членом НАТО, ми не обіцяли, що це буде частиною мирної угоди, але коли йдеться про майбутнє членство України в НАТО, то рішення прийняти на Вишингтонському саміті незмінні", — сказав Марк Рютте.

На запитання журналістки, чи залишається членство України в НАТО на порядку денному, генеральний секретар Альянсу відповів: «Так, звичайно».

Раніше майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, допоки в Україні триває війна, її вступ до НАТО та Євросоюзу буде неможливим.

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