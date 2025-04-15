Путь Украины в НАТО необратим — генсек Марк Рютте

Генсек Альянса Марк Рютте / © Associated Press

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Украина станет членом НАТО, но это не будет частью мирного соглашения.

Об этом сказал генеральный секретарь Альянса Марк Рютте в эфире телемарафона 15 апреля.

Путь Украины в НАТО необратим и «ничего не изменилось», но членство не будет частью мирного соглашения, сказал он.

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«Когда мы говорили, что Украина однажды станет членом НАТО, мы не обещали, что это будет частью мирного соглашения, но когда речь идет о будущем членстве Украины в НАТО, то решения принять на Вышингтонском саммите неизменны», — сказал Марк Рютте.

На вопрос журналистки, остается ли членство Украины в НАТО в повестке дня, генеральный секретарь Альянса ответил: «Да, конечно».

Ранее будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, пока в Украине продолжается война, ее вступление в НАТО и Евросоюз будет невозможно.

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