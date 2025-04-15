Зачем РФ ударила ракетами по Сумам: бывший глава разведки назвал две причины

Николай Маломуж — о намерениях Путина / © Сайт президента Украины

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Армия России ударила по Сумам по двум причинам. И прежде всего, чтобы подавить дух украинцев.

Об этом экс-глава Службы внешней разведки Украины (с 2005-го по 2010 год) Николай Маломуж рассказал в комментарии «Телеграфу».

По его словам, у главы Кремля Владимира Путина по поводу полномасштабной войны в Украине есть две цели. Одна из которых — террор мирного населения. И это объясняет ракетные удары по гражданским, в том числе и атаку по Сумам 13 апреля в Вербное воскресенье.

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«Это самое главное, чего он не добился. Как мы и говорили — украинский народ не победить, еще в первый же день войны. Это будет конец режима, но из-за тяжелой войны и массовых жертв. Он действительно видит, что украинцы держатся и на фронте, и соответственно в тылу. И для того, чтобы подавить наш дух, нужно создать террор, массовые жертвы», — объяснил Маломуж.

Он подчеркнул, что цель этого — ужаснуть людей, заставить их потребовать от властей согласиться на любые условия, которые выдвинет Путин: оккупация территорий, демилитаризация, полная потеря суверенитета Украины и тому подобное.

«Это он (Путин — ред.) сегодня показывает на практике и особенно в период, когда идут переговорные процессы. Он хочет показать, что он доминирует, что он диктует», — сказал экс-глава разведки.

Он добавил, что Путин таким образом хочет показать США, что якобы две стороны виноваты в продолжении войны.

«Хотя есть четкий террорист», — сказал Маломуж.

Поэтому, как отметил эксперт, первая составляющая — это подавление духа украинцев, и для этого — жертвы среди населения, чтобы навести на людей ужас.

Вторая составляющая, говорит Маломуж, — Путин хочет показать американскому президенту Дональду Трампу, что он будет продолжать эту работу, пока США и лично Трамп не надавит на Украину выполнить именно ту программу, которую он ставит в плане «мирного регулирования».

«Фактически, как мы говорим, он выдвигает как ультиматум нам, так же он относится к Трампу, угрожая последующими террористическими актами и жертвами. А Трамп на это, видите, реагирует очень осторожно», — считает эксперт.

Маломуж напомнил заявление Дональда Трампа о ракетном ударе по Сумам 13 апреля, где погибли десятки человек. Тогда президент США заговорил о том, что удар якобы был «ошибочным».

«Хотя ошибка — запустить баллистические ракеты — это явный террор. Если запускать по Белому дому или по «близнецам» конкретно — это была бы ошибка террористов или нет? Это именно четкая позиция», — подытожил собеседник.

Напомним, Россия будет спешить решить вопрос с войной в Украине из-за проблем с собственной экономикой, считает военный эксперт Роман Свитан.

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