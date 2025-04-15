- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 82
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ поспішатиме вирішити питання з війною: експерт назвав термін
На думку експерта, Росія поспішатиме вирішити питання з війною в Україні через проблеми з власною економікою.
Серйозні проблеми з військовою економікою у Росії почнуться лише у 2026 році.
Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан в інтерв’ю виданню «Главред».
На його думку, 2025 року в РФ будуть проблеми з економікою загалом, а у військових буде деякий запас. Цей «жировий запас» дасть змогу російським військовим триматися на плаву, навіть коли економіка РФ буде руйнуватися.
«А от наступного року економічні проблеми вже вдарять і по російській армії. Відповідно, Росія поспішатиме вирішити питання з війною в Україні… Так, до кінця 2025 року. Тому що у 2026-му в Росії почне сипатися армія через обвалення економіки», — вважає експерт.
Раніше президент Володимир Зеленський звинуватив представника Трампа Стіва Віткоффа в обговореннях «поза своєю компетенцією».