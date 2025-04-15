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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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82
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РФ поспішатиме вирішити питання з війною: експерт назвав термін

На думку експерта, Росія поспішатиме вирішити питання з війною в Україні через проблеми з власною економікою.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Економічна криза в Росії

Економічна криза в Росії / © Getty Images

Серйозні проблеми з військовою економікою у Росії почнуться лише у 2026 році.

Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан в інтерв’ю виданню «Главред».

На його думку, 2025 року в РФ будуть проблеми з економікою загалом, а у військових буде деякий запас. Цей «жировий запас» дасть змогу російським військовим триматися на плаву, навіть коли економіка РФ буде руйнуватися.

«А от наступного року економічні проблеми вже вдарять і по російській армії. Відповідно, Росія поспішатиме вирішити питання з війною в Україні… Так, до кінця 2025 року. Тому що у 2026-му в Росії почне сипатися армія через обвалення економіки», — вважає експерт.

Раніше президент Володимир Зеленський звинуватив представника Трампа Стіва Віткоффа в обговореннях «поза своєю компетенцією».

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Дата публікації
Кількість переглядів
82
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