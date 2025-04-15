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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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РФ будет спешить решить вопрос с войной: эксперт назвал термин

По мнению эксперта, Россия будет спешить решить вопрос с войной в Украине из-за проблем с собственной экономикой.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Экономический кризис в России

Экономический кризис в России / © Getty Images

Серьезные проблемы с военной экономикой в России начнутся только в 2026 году.

Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан в интервью «Главреду».

По его мнению, в 2025 году у РФ будут проблемы с экономикой в целом, а у военных будет некоторый запас. Этот «жировой запас» позволит российским военным держаться на плаву даже когда экономика РФ будет разрушаться.

«А вот в следующем году экономические проблемы уже ударят и по российской армии. Соответственно Россия будет спешить решить вопрос с войной в Украине… Да, до конца 2025 года. Потому что в 2026 году в России начнет сыпаться армия из-за обрушения экономики», — считает эксперт.

Ранее президент Владимир Зеленский обвинил представителя Трампа Стива Уиткоффа в обсуждениях «вне своей компетенции».

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Дата публикации
Количество просмотров
67
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