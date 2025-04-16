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В Індонезії тіло бабусі було знайдено з головою в пащі семиметрового пітона невдовзі після того, як вона зникла, доглядаючи за садом біля свого будинку.

Про це пише The Sun.

Згідно з повідомленням, 55-річна Ва Сіті загадково зникла, коли займалася садівництвом. Один з її синів, Саймін, покликав родину на її пошуки, коли помітив, що вона залишила свій кошик на подвір’ї.

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«Я завжди хвилювався за неї, коли вона працювала на фермі. Я бачив великих змій раніше. Вона працювала на фермі від дитинства, тому не боялася. Вона завжди носила з собою кошик, тому я знав, що щось не так», — розповів Саймін.

Один з інших її синів, Ла Фару, натрапив на величезного пітона, в стравоході якого була затиснута верхня частина тіла його матері.

Пітон проковтнув жінку / © скриншот з відео

Голова Ва Сіті була проковтнута пащею змії, а її обличчя було вкрите густим слизом, коли рятувальники нарешті витягли її з пащі. За словами інспектора індонезійської поліції Оне Харді, на той момент вона вже була мертва.

Бабусю не вдалося врятувати / © скриншот з відео

Велетенські рептилії, такі як пітони, поширені в Південно-Східній Азії, але сучасна інфраструктура витіснила їх з густонаселених районів. В Індонезії вони можуть безперешкодно блукати селами, створюючи більше можливостей для нападів на людей.

Нагадаємо, торік жінка чотири години боролася з величезним пітоном, який намагався її вбити. На щастя, її крики почув сусід.