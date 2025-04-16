7-метровый питон проглотил бабушку — фото

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В Индонезии тело бабушки было найдено с головой в пасти семиметрового питона вскоре после того, как она исчезла, ухаживая за садом возле своего дома.

Об этом пишет The Sun.

Согласно сообщению, 55-летняя Ва Сити загадочно исчезла, когда занималась садоводством. Один из ее сыновей, Саймин, позвал семью на ее поиски, когда заметил, что она оставила свою корзину во дворе.

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«Я всегда переживал за нее, когда она работала на ферме. Я видел больших змей раньше. Она работала на ферме с детства, поэтому не боялась. Она всегда носила с собой корзину, поэтому я знал, что что-то не так», — рассказал Саймин.

Один из других ее сыновей, Ла Фару, наткнулся на огромного питона, в пищеводе которого была зажата верхняя часть тела его матери.

Питон проглотил женщину / © скриншот с видео

Голова Ва Сити была проглочена пастью змеи, а ее лицо было покрыто густой слизью, когда спасатели наконец-то вытащили ее из пасти. По словам инспектора индонезийской полиции Оне Харди, к тому моменту она уже была мертва.

Бабушку не удалось спасти / © скриншот с видео

Гигантские рептилии, такие как питоны, распространены в Юго-Восточной Азии, но современная инфраструктура вытеснила их из густонаселенных районов. В Индонезии они могут беспрепятственно бродить по селам, создавая больше возможностей для нападений на людей.

Напомним, в прошлом году женщина четыре часа боролась с огромным питоном, пытавшимся ее убить. К счастью, ее крики услышал сосед.