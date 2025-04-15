В Китае загадочно умерли ведущие ученые по искусственному интеллекту

В Китае умирают ведущие ученые / © Associated Press

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Технологическая гонка между США и Китаем набирает обороты, и искусственный интеллект стал ее основным полем битвы. Однако в последние годы ряд ведущих ученых в сферах военного ИИ, компьютерного зрения и медицинских технологий умерли из-за несчастных случаев или болезней.

Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Ранние смерти экспертов из-за несчастных случаев или болезней привлекли внимание к высокому уровню стресса и опасности, с которыми сталкиваются исследователи.

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Известный китайский компьютерный ученый Лю Шаошань заявил, что хотя исследователи ИИ получают значительные зарплаты, они также подвергаются сильному давлению. Он отмечает, что «индустрия развивается слишком быстро, а конкуренция очень жесткая». По его словам, пока один ученый воплощает в жизнь идею, другой уже может опубликовать аналогичную разработку.

Кроме того, ученые находятся под сильным нравственным давлением — ведь технологии ИИ способны существенно изменить общество, и ответственность за их влияние ложится на разработчиков.

SCMP составил список одаренных ученых, умерших в процветании карьеры. Среди них эксперты по компьютерному зрению, военному ИИ и медицинским алгоритмам.

Сунь Цзянь (1977–2022) — эксперт по компьютерному зрению и главный научный сотрудник Megvii. Автор ShuffleNet и Brain++. Умер от внезапной болезни в 45 лет.

Фен Янхэ (1985–2023) — специалист по военному ИИ, преподавал в Национальном университете оборонных технологий. Являлся движителем систем War Skull I и II. Погиб по дороге на важную задачу в 38 лет.

Тан Сяоу (1968–2023) — основатель компании SenseTime, один из «драконов ИИ» Китая. Создавал системы распознавания лиц и вывел его в массовое использование. Умер в 55 лет по болезни.

Хэ Чжи (1983–2024) — соучредитель медицинской компании Yidu Tech, работающей с ИИ и большими данными. Скончался в 41 год от высотной болезни.

Цюань Юйхуэй (1985–2025) — доцент SCUT, специалист по компьютерной обработке изображений. Попал в список топ-2% мировых ученых по версии Стэнфорда. Умер от болезни в 39 лет.

Напомним, ученые оживили лицо Иисуса с помощью ИИ.