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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В работе ПриватБанка произошел сбой: что известно

Пользователи жалуются, что не могут рассчитаться платежными картами в магазинах.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В работе ПриватБанка произошел сбой: что известно

Сбой в работе ПриватБанка 15 апреля / © УНІАН

Во многих магазинах Киева люди не могут расплатиться картой ПриватБанка и жалуются на сбой.

О проблеме сообщил, в частности, соучредитель «Монобанка» Олег Гороховский.

«Наблюдаем проблемы при оплате нашими картами в торговых точках Привата. Какие-то проблемы у коллег. Ждем их комментарии», — написал Гороховский.

Впоследствии Олег Гороховский сообщил, что проблема устранена.

«Исправили», — написал он.

Напомним, ранее речь шла о сбое в платежных системах Украины. Фиксировались проблемы с MasterCard.

В марте произошел массовый сбой в работе Visa и Mastercard.

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Дата публикации
Количество просмотров
299
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