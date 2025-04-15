В работе ПриватБанка произошел сбой: что известно

Сбой в работе ПриватБанка 15 апреля / © УНІАН

Реклама

Во многих магазинах Киева люди не могут расплатиться картой ПриватБанка и жалуются на сбой.

О проблеме сообщил, в частности, соучредитель «Монобанка» Олег Гороховский.

«Наблюдаем проблемы при оплате нашими картами в торговых точках Привата. Какие-то проблемы у коллег. Ждем их комментарии», — написал Гороховский.

Реклама

Впоследствии Олег Гороховский сообщил, что проблема устранена.

«Исправили», — написал он.

Напомним, ранее речь шла о сбое в платежных системах Украины. Фиксировались проблемы с MasterCard.

В марте произошел массовый сбой в работе Visa и Mastercard.

Читайте также: