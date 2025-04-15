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- Украина
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В работе ПриватБанка произошел сбой: что известно
Пользователи жалуются, что не могут рассчитаться платежными картами в магазинах.
Во многих магазинах Киева люди не могут расплатиться картой ПриватБанка и жалуются на сбой.
О проблеме сообщил, в частности, соучредитель «Монобанка» Олег Гороховский.
«Наблюдаем проблемы при оплате нашими картами в торговых точках Привата. Какие-то проблемы у коллег. Ждем их комментарии», — написал Гороховский.
Впоследствии Олег Гороховский сообщил, что проблема устранена.
«Исправили», — написал он.
Напомним, ранее речь шла о сбое в платежных системах Украины. Фиксировались проблемы с MasterCard.
В марте произошел массовый сбой в работе Visa и Mastercard.
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