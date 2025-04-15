"За воинов": в соборе Черновцов продают книги с молитвами за Россию

В черновицком соборе продают книги с молитвами за Россию Фото: zahid.espreso.tv

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В черновицком Свято-Введенском монастыре продают книги с молитвами о России. В частности, в печатных изданиях предлагаются молитвы «О спасении государства Российской и утолении в нем раздоров и нестроений».

Об этом передает " Эспрессо. Запад " со ссылкой на видеоблог религиоведа Александра Бродецкого.

«Конечно, это монастырь и храм так называемой „УПЦ, которая лжет обществу, будто она не часть Русской Церкви и якобы не часть ключевой идеологической машины русского мира. Таких молитвенников там в активной продаже несколько. Изданы в Украине (в Краматорске, Почаеве), но с „Российским Отечеством“ — красной нитью», — говорит Бродецкий.

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Он привел названия еще некоторых молитв из этой главы: «Молитва о спасении государства Российской и утолении в ней раздоров и нестроен»; «Молитва покаянная, читаемая в церквях России во дни смуты»; «Молитвы русским святым»…

Под «раздорами и нестроениями», рассказывает религиовед, подразумевают прежде всего распад империи.

Александр Бродецкий о московском патриархате, удерживающем доминирующее положение на Буковине

«Поскольку Гундяев эту войну называет „священной“, то она, эта страшная война России против Украины, и рассматривается рашизмом как якобы „утоление раздора“. Вот такие демонические смыслы стоят по сути молитвы. Как и многие другие из этих книг».

Более того, есть в изданиях целый раздел «Молитвы за воинов», из текстов становится ясно, что русских. Детальнее о российских молитвах, которые молятся в УПЦ МП в Черновцах Александр Бродецкий описал в своем блоге на сайте Религиозно-информационной службы.

Напомним, 15 апреля СБУ и Нацполиция провели обыски в канцелярии Киевской Митрополии УПЦ МП.

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