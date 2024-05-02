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Сколько пасхальных яйц нужно красить на Пасху

Сколько пасхальных яйц нужно красить на Пасху

Сколько красить яиц на пасху

Яйца на Пасху — сколько их нужно покрасить

5 мая православные украинцы празднуют Пасху. Традиционно к празднику выпекаются куличи и украшают яйца. Традиция красить яйца, скорее всего, основана христианской легендой. Мария Магдалина рассказала императору Тиберию о Воскресении Христовом. Тиберий не поверил в это и сказал, что мертвые не могут воскреснуть так же, как белое яйцо не может стать красным. В тот же миг яйцо, которое было у Марии Магдалины покраснело.

Сколько яиц красить на Пасху

Чаще красят столько яиц, чтобы хватило каждому члену семьи за праздничным столом, и еще дополнительно в подарок и для гостей. Те, кто помнит о традициях, красят 13 яиц, символизирующих 12 апостолов и самого Спасителя. Больше всего готовят пасхальные яйца красного цвета.
Цвета, в которые чаще всего окрашивают яйца – это красный, желтый, синий, зеленый и золотистый цвета. Не годится делать черных, потому что черный цвет – это кровь "лукавого".

Приметы о пасхальных яйцах

Всем известна традиция на Пасху разбивать яйца друг о друга. считается, что у того, чье яйцо останется целым, за год все сложится хорошо. А тот, чье яйцо треснет первым, должен позаботиться о своем здоровье, уделить внимание семье и быть осторожнее на работе.

Если пасхальное яйцо выпало из рук – это до неприятностей. Если пасхальное яйцо разбилось до обеда, это до ссор, а если после обеда возможны материальные потери.

Яйца, снесенные в страстный четверг и съеденные на Пасху, оберегают от болезни.

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