Скільки крашанок фарбувати на Великдень

5 травня православні українці святкують Великдень. Традиційно до свята випікаються паски та прикрашають яйця.Традиція фарбувати яйця скоріш за все, започаткована християнською легендою. Марія Магдалина розповіла імператору Тиберію про Воскресіння Христове. Тиберій не повірив в це і сказав, що мертві не можуть воскреснути так само як біле яйце не може стати червоним. В ту саму мить яйце, яке було у Марії Магдалини почервоніло.

Скільки яєць фарбувати на Пасху

Найчастіше фарбують стільки яєць, щоб вистачило кожному члену сім'ї за святковим столом, і ще додатково в подарунок та для гостей. Ті, хто пам'ятає про традиції, фарбують 13 яєць, які символізують 12 апостолів і самого Спасителя. Найбільше готують крашанок червоного кольору.

Кольори, в які найчастіше фарбують яйця — це червоний, жовтий, синій, зелений і золотистий кольори. Не годиться робити чорних, бо чорний колір — це кров “лукавого”.

Прикмети про пасхальні яйця

Всім відома традиція на Великдень розбивати яйця одне об одне. вважається, що у того, чиє яйце залишиться цілим, протягом року все складеться добре. А той, чиє яйце трісне першим, повинен подбати про своє здоров’я, приділити увагу сім’ї та бути обережнішим на роботі.

Якщо пасхальне яйце випало з рук — це до неприємностей. Якщо пасхальне яйце розбилося до обіду, це до сварок, а якщо після обіду — можливі матеріальні втрати.

Яйця, знесені в страсний четвер і з’їдені на Великдень, оберігають від недуги.

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