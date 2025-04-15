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У роботі ПриватБанку стався збій: що відомо
Користувачі скаржаться, що не можуть розрахуватися платіжними картками в магазинах.
У багатьох магазинах Києва люди не можуть сплатити карткою ПриватБанку і скаржаться на збій.
Про проблему повідомив, зокрема, співзасновник «Монобанку» Олег Гороховський.
«Спостерігаємо проблеми під час оплати нашими картками в торгових точках Привату. Якісь проблеми у колег. Чекаємо на їхні коментарі», — написав Гороховський.
Згодом Олег Гороховський повідомив, що проблему усунено.
«Виправили», — написав він.
Нагадаємо, раніше йшлося про збій у платіжних системах України. Фіксувалися проблеми з MasterCard.
У березні стався масовий збій у роботі Visa та Mastercard.
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