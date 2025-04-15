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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У роботі ПриватБанку стався збій: що відомо

Користувачі скаржаться, що не можуть розрахуватися платіжними картками в магазинах.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У роботі ПриватБанку стався збій: що відомо

Збій у роботі ПриватБанку 15 квітня / © УНІАН

У багатьох магазинах Києва люди не можуть сплатити карткою ПриватБанку і скаржаться на збій.

Про проблему повідомив, зокрема, співзасновник «Монобанку» Олег Гороховський.

«Спостерігаємо проблеми під час оплати нашими картками в торгових точках Привату. Якісь проблеми у колег. Чекаємо на їхні коментарі», — написав Гороховський.

Згодом Олег Гороховський повідомив, що проблему усунено.

«Виправили», — написав він.

Нагадаємо, раніше йшлося про збій у платіжних системах України. Фіксувалися проблеми з MasterCard.

У березні стався масовий збій у роботі Visa та Mastercard.

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