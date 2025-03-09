Стався масовий збій у роботі Visa та Mastercard: що відомо

Користувачі повідомляють про численні складнощі.

У неділю, 9 березня, стався масовий збій у роботі Visa та Mastercard. Фахівці вже займаються проблемою.

Про це повідомляють у Мережі.

Як відомо:

у Києві неможливо розрахуватись карткою в супермаркетах та не працюють банкомати;

проблеми виникли в українських, грузинських та інших банках;

не проходить оплата через Apple Pay та Google Pay.

"Наразі можуть спостерігатися складнощі під час проведення деяких операцій. Фахівці вже займаються усуненням труднощів, перепрошуємо за тимчасові незручності", - повідомили у "ПриватБанку".

Очікуємо деталей.

Раніше у застосунку "Приват24" зафіксували технічний збій, через який клієнти банку можуть стикатися з труднощами під час використання застосунку.

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