Стався масовий збій у роботі Visa та Mastercard: що відомо

Користувачі повідомляють про численні складнощі.
У неділю, 9 березня, стався масовий збій у роботі Visa та Mastercard. Фахівці вже займаються проблемою.
Про це повідомляють у Мережі.
Як відомо:
- у Києві неможливо розрахуватись карткою в супермаркетах та не працюють банкомати;
- проблеми виникли в українських, грузинських та інших банках;
- не проходить оплата через Apple Pay та Google Pay.
"Наразі можуть спостерігатися складнощі під час проведення деяких операцій. Фахівці вже займаються усуненням труднощів, перепрошуємо за тимчасові незручності", - повідомили у "ПриватБанку".
Очікуємо деталей.
Раніше у застосунку "Приват24" зафіксували технічний збій, через який клієнти банку можуть стикатися з труднощами під час використання застосунку.
Читайте також: