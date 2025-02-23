У застосунку "Резерв+" стався технічний збій: подробиці

Рекомендується зберігати важливі файли у PDF-форматі на смартфоні до вирішення проблем.

Міністерство оборони повідомило про технічні труднощі в системі Резерве+. На цей час спостерігається нестабільний доступ до системи Трембита, яка є захищеною від несанкціонованого доступу та зломів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони України.

Зазначається, що усі документи, які були завантажені до цієї системи, можуть втратити свою чинність.

"У зв'язку з цим рекомендується зберігати PDF-версії електронних військових документів на смартфоні, щоб уникнути непередбачених ситуацій. Технічна команда працює над забезпеченням стабільної роботи системи, і очікується, що проблема буде вирішена в найближчий час", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 8 лютого 2025 року у мобільному додатку, який розроблений Міністерством оборони України "Резерв +", стався технічний збій.

міністерство оборони вже зібрало заявки на бета-тестування направлень на ВЛК у "Резерв+" 28 січня, розпочалась перевірка роботи нового сервісу разом із тестувальниками. Ухвалена урядом постанова відкриє шлях до повномасштабного впровадження сервісу для всіх військовозобов’язаних та резервістів.

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