В приложении "Резерв+" произошел технический сбой: подробности

Рекомендуется сохранять важные файлы в формате PDF на смартфоне до решения проблем.

Министерство обороны сообщило о технических трудностях в системе Резерве+. В настоящее время наблюдается нестабильный доступ к системе Трембита, которая защищена от несанкционированного доступа и изломов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Украины.

Отмечается, что все документы, загруженные в эту систему, могут утратить свою силу.

"В связи с этим рекомендуется хранить PDF-версии электронных военных документов на смартфоне, чтобы избежать непредвиденных ситуаций. Техническая команда работает над обеспечением стабильной работы системы, и ожидается, что проблема будет решена в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 8 февраля 2025 года в мобильном приложении, разработанном Министерством обороны Украины "Резерв+", произошел технический сбой.

Министерство обороны уже собрало заявки на бета-тестирование направлений на ВЛК в "Резерв+" 28 января, началась проверка работы нового сервиса вместе с тестировщиками. Принятое правительством постановление откроет путь к полномасштабному внедрению сервиса для всех военнообязанных и резервистов.

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