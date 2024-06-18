Усе про застосунок "Резерв+": для чого він потрібен, які документи містить і навіщо там QR-код

Від 18 червня в застосунку став доступний електронний військово-обліковий документ та з'явився QR-код.

З набуттям чинності нового закону про мобілізацію в Україні запрацював застосунок "Резерв+", який дозволяє військовозобов’язаним оновити військово-облікові дані без візиту до ТЦК. А тепер у застосунку з’явилися ще й військовий квиток та QR-код.

Усе про роботу застосунку "Резерв+", його призначення та функціонал читайте на ТСН.ua.

Що таке "Резерв+"

У травні в Україні запрацював давно анонсований мобільний застосунок "Резерв+". Спершу в ньому можна було оновити військово-обліковані дані та отримати доступ до електронного кабінету військовозобов'язаного. А від 18 червня у застосунку з’явилися ще й електронний військовий квиток та QR-код, який підтягує дані військовозобов'язаного з реєстру "Оберіг".

Реєстрація в застосунку "Резерв+" є добровільною. Оновити персональні дані можна й альтернативними способами – через ЦНАП або ТЦК. Зауважимо, якщо після реєстрації видалити "Резерв+", всі внесені дані все одно залишаться у реєстрі військовозобов'язаних.

Застосунком "Резерв+" для оновлення даних можуть також скористатися ті, хто перебуває за кордоном.

Зауважимо, що "Резерв+" не здатний повністю замінити похід до ТЦК. Зокрема, реєстрація в застосунку та оновлення даних не звільняють від обов’язку проходити ВЛК.

Окрім того, якщо працівникам ТЦК треба буде уточнити іншу інформацію про військовозобов’язаного, окрім наданої через застосунок, вони можуть зв’язатися з людиною за номером телефону або вручивши повістку.

Що таке "Оберіг"

Іноді люди плутають "Резерв+" та "Оберіг", але це не одне й те ж.

"Оберіг" – це електронна база призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Вона наповнюється автоматично та містить дані з різних державних реєстрів – податкової служби, реєстрації актів цивільного стану, судової адміністрації, прикордонної служби, Міносвіти, міграційної служби тощо.

А "Резерв+" – це окремий вебсервіс, до якого підтягуються дані з реєстру "Оберіг".

Як оновити дані в "Резерв+"

Щоб оновити військово-облікові дані в застосунку "Резерв+", необхідно:

завантажити його в App Store або Google Play;

авторизуватися через BankID або "Дія.Підпис";

заповнити необхідні поля – адреса проживання, номер телефону та електронна пошта.

"Після того, як громадяни оновлюють свої дані, в кінці ви зможете завантажити собі основні дані з "Оберега". Це було наше велике завдання і місія, щоб кожен військовозобов’язаний зміг побачити, які дані по ньому є в держави, чи є там актуальний статус бронювання. І дійсно, статус щодо бронювання відображатиметься в цьому застосунку", – розповідала у травні заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Чи надсилають повістки через "Резерв+"

Отримати повістку через застосунок "Резерв+" неможливо, інформували в Міноборони.

"Наразі робота над таким функціоналом не ведеться. Тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок "Резерв+" не розсилаються. І поки що не плануються", – розповідала Черногоренко.

Чи можуть вручити повістку після оновлення даних у "Резерв+"

Як пояснював речник Міноборони Дмитро Лазуткін, військовозобов'язаним, які оновили свої дані в застосунку "Резерв+", також можуть вручити повістку, зокрема й на вулиці.

"Якщо людина оновила свої дані через "Резерв+", вона виконала норму закону, який набув чинності від 18 травня 2024 року. Але така особа може бути в розшуку через порушення правил військового обліку. Вона може бути також направлена на військово-лікарську комісію і запрошена для уточнення даних. Тобто це (вручення повістки –ред.) може відбутися", – розповідав Лазуткін.

Військовий квиток та QR-код у "Резерв+"

18 червня в застосунку "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Тобто тепер не обов'язково носити з собою паперовий військовий квиток чи приписне свідоцтво.

Окрім того, новий функціонал застосунку дозволяє ТЦК та поліції перевіряти чинність документа за допомогою сканування QR-коду через камеру на смартфоні.

Щоби в "Резерв+" підтягнуло військовий квиток, слід оновити застосунок та натиснувши кнопку "згенерувати документ".

Також у "Резерв+" з’явилася функція "Виправити дані онлайн" для двох випадків:

"Я військовослужбовець, але досі на обліку" – для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі "Оберіг".

"Дані не знайдено" – для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку "Резерв+".

Щоб виправити дані, треба заповнити заявку, яка надійде до реєстру "Оберіг". Інформацію актуалізують дистанційно.

У Резерв+ запрацював QR-код: як він діятиме — відео

Коментуючи оновлення, заступниця міністра оборони зазначила, що в застосунку "Резерв+" містяться персональні службові дані, інформація щодо дати проходження ВЛК, відстрочки чи бронювання. Тобто буквально всі дані, які стосуються військового обліку, можна завантажити у застосунку, натиснувши кнопку "згенерувати документ".

"Електронний обліковий документ допомагає уникати папірців. Декількома хвилями абсолютно всі отримують доступ до можливості генерації цього документа. Далі застосунок протягом декількох днів буде абсолютно всім доступний у маркетах. За необхідності, якщо людині це потрібно, можна показувати як в застосунку QR-код, так і в роздрукованому варіанті", – розповіла Черногоренко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Згенерували QR-код вже десятки тисяч українців! АЛЕ не у всіх вийшло одразу

Зауважимо, що оформлені до 18 травня 2024 року військово-облікові документи залишаються чинними.

Військово-обліковий документ у "Резерв+" / Скриншот з відео

Навіщо потрібен QR-код

За допомогою сканування QR-коду в застосунку "Резерв+" представники ТЦК або поліція (тобто ті, хто уповноважені на перевірку документів у військовозобов’язаних) зможуть отримати інформацію про статус військовозобов’язаного, призовника або резервіста. Зокрема, можна дізнатися чи стоїть особа на військовому обліку, яку спеціальність має, чи не перебуває в розшуку і чи заброньована.

Інформація в "Резерв+" з’являтиметься через підтягування даних з реєстру "Оберіг".

До згаданих вище оновлень уся інформація в застосунку "Резерв+" мала лише інформаційний характер.

QR-код у застосунку "Резерв+" / Скриншот з відео

Що робити, якщо в застосунку "Резерв+" оголосили в розшук

Під час оновлення військово-облікових даних через "Резерв+" трапляється, що деякі користувачі отримують сповіщення про те, що перебувають у розшуку. Багато людей не розуміють, чому військовозобов’язаних оголошують у розшук, адже ті мають 60 днів (до 18 липня) для оновлення облікових даних.

Адвокатка Таміла Алексик роз’яснила ситуацію. Вона вказала, що попри наявність часу на оновлення даних, ТЦК не припиняли надсилати повістки військовозобов’язаним. У розшук чоловіків оголошують тому, що вони не з’являються до військкомату вже за отриманими повістками.

У розшук військовозобов'язаний може потрапити, якщо він порушив правила військового обліку. Наприклад:

громадянин не став на військовий облік, коли йому виповнилося 17 років;

громадянка з медичною чи фармацевтичною освітою не стала на військовий облік;

громадяни, яких зняли з військового обліку, не стали на нього назад у необхідні терміни;

громадяни, яких зняли з військового обліку, не стали на нього після 18 травня;

громадянин не проживає за зареєстрованим місцем проживання і не повідомив про це до ТЦК;

громадянин не з'явився за повісткою до ТЦК у зазначену дату без поважних причин;

громадянин, який отримав скерування на ВЛК, відмовився проходити медкомісію або після її проходження не з'явився до ТЦК;

громадянин не з'явився до ТЦК після отримання повістки про призов на військову службу.

Алексик пояснила, як діяти у разі, якщо в "Резерв+" безпідставно вказано, що людина перебуває в розшуку.

"У такому випадку людині потрібно отримати постанову (про оголошення в розшук – ред.) та оскаржувати її у судовому порядку. Звісно, що можна звернутися для з’ясування обставин до ТЦК та СП, але це не дасть результату, бо вже є постанова про розшук від слідчого. Тобто не ТЦК оголошує військовозобов’язаного у розшук, а саме слідчий поліції. Якщо у "Резерв+" немає інформації про те, хто саме оголосив людину у розшук і на якій підставі, то тоді потрібно витребувати постанову та оскаржити її у судовому порядку. Тим більше, якщо людина не отримувала повісток і не переховувалася. Адже постанова за надуманими підставами порушує права людини", – розповіла адвокатка.

Як пояснював речник Міноборони Дмитро Лазуткін, якщо в застосунку "Резерв+" у військовозобов’язаного є статус "У розшуку", є два шляхи розв'язання цієї проблеми:

можна звернутися на гарячу лінію Міноборони. Фахівці допоможуть з'ясувати причину появи статусу "У розшуку" та нададуть інструкції щодо подальших дій;

можна зв'язатися безпосередньо з ТЦК за місцем проживання та дізнатися, яким чином було порушено правила мобілізаційного обліку та що потрібно зробити для врегулювання ситуації. Зазвичай необхідно особисто відвідати військкомат для вирішення питання.

Що робити, якщо є статус "У розшуку", а людина перебуває за кордоном

Як пояснював Лазуткін, якщо військовозобовязані українці, які перебувають за кордоном, оновили дані у "Резерв+" і в застосунку показує статус "У розшуку", то таким особам треба повернутися до України і особисто прийти до ТЦК.

"Якщо людина порушила правила військового обліку, наприклад знялася з обліку в одному місці, в іншому не стала, або не стала взагалі, виїхала, коли ще не було 17 років, а зараз прийшов час. Там є ціла низка причин, але попередньо треба зв'язатися з ТЦК та СП", – розповідав речник Міноборони.

Він також зауважував, що українці за кордоном так чи інакше залишаються громадянами України, і на них поширюється законодавство держави. Відповідно до законів, юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік, і ця вимога стосується й тих, хто пребуває за кордоном.

У "Резерв+" з’явиться скерування на ВЛК

Міноборони України на початку червня анонсувало, що планується запровадити можливість отримання електронного скерування на проходження ВЛК для тих, хто має статус "обмежено придатний".

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"Ми зараз працюємо і розглядаємо, щоб за направленням на ВЛК не потрібно було фізично йти до ТЦК та СП. Фактично за згодою людини, якщо вона хоче, ми можемо вивантажити це в "Резерв+". Це за бажанням людини", – розповідала Черногоренко.

Вона уточнила, що військовозобов'язані зможуть обрати – отримати скерування на ВЛК під час особистого візиту до ТЦК або отримати його в застосунку "Резерв+".

Заступниця міністра пояснила, що таке нововведення має на меті розвантажити ТЦК і не створювати додаткових черг на таку формальну дію.

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