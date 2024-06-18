Чим відрізняється штрих-код у військово-облікових документах від QR-коду у "Резерв+"

Штрих-код, який вклеюється у військовий квиток або інший обліковий документ, можливо зчитати винятково у самих центрах на робочому місці оператора системи “Оберіг”.

Штрих-код, який вклеюється у військово-облікові документи військовозобов'язаних, можуть зчитати тільки у територіальних центрах комплектування. Водночас QR-код у застосунку “Резерв+” можна ідентифікувати через будь-який пристрій.

Про це LIGA.net розповів депутат від Слуги народу, член комітету Федір Веніславський.

За його словами, штрих-код, який вклеюється у військовий квиток або інший обліковий документ, можливо зчитати винятково у самих центрах на робочому місці оператора системи “Оберіг”. Це було зроблено для “оперативності, забезпечення засобами зчитування вже завершується”.

Проте якщо у ТЦК поки немає такого пристрою, то інформацію можна ввести вручну. А от QR-код у “Резерв+” можливо зчитувати будь-яким пристроєм, котрий здатний сканувати такі коди.

“У разі дійсності [QR-код] – програма повідомить, що він дійсний та зазначить власника, в іншому випадку – повідомить, що він недійсний”, – розповів народний обранець.

Нагадаємо, що в Україні частіше вимагатимуть військово-облікові документи для отримання державних послуг. Це може стосуватися “сотень, якщо не тисяч” різних послуг, важливих для комфортного життя.

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