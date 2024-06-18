Росія капітулює: мольфар приголомшив пророцтвом про закінчення війни

Провидець віщує, що після Саміту миру РФ почне втрачати свої позиції на фронті та на світовій арені.

Війна в Україні закінчиться тим, що Росія підпише свою капітуляцію. Це може статися вже незабаром на переговорах щодо завершення війни.

Про це йдеться у пророцтві карпатського мольфара Модеста на YouTube-каналі "Український молитовник".

Мольфар описав своє видіння про подальшу долю України та поразку Росії у війні.

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Так, за словами Модеста, нещодавній Саміт миру у Швейцарії став символом єдності Заходу заради України. Західні лідери усвідомили, що досягти сталого миру можна лише шляхом об’єднання. Нова військова допомога наближатиме перемогу Україні у війні.

Як віщує мольфар, після Саміту миру Росія почне втрачати свої позиції на фронті та на світовій арені. Невдовзі можуть розпочатися мирні переговори, оскільки російські війська зазнаватимуть колосальних втрат.

За пророцтвом старця, Росію на мирних переговорах представлятиме молодий політик, який і підпише капітуляцію країни-агресорки.

Модест прогнозує, що українські війська перейдуть у наступ на фронті та звільнять усі захоплені окупантами території.

Після війни західні союзники допоможуть Україні з її відбудовою.

Мольфар також віщує політичні зміни в Україні після закінчення війни. За його словами, до влади прийдуть нові лідери, які скерують державу на шлях процвітання.

Після завершення бойових дій Україна залишатиметься стабільною та безпечною, а російські воєнні злочинці отримають покарання.

До слова, переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова вважає, що війна в Україні навряд чи закінчиться 2024 року.

Зауважимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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