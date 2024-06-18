До України прибула спікерка Сейму Литви

У вівторок, 18 червня, до України з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен.

Про це повідомила заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

"Зустріла пані Спікерку на Київському вокзалі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин", – написала Кондратюк.

В Україну з офіційним візитом прибула Спікерка Сейму Литви @VCmilyte. Зустріла пані Спікерку на Київському вокзалі.



Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин! pic.twitter.com/Uh8REP2x2c — Olena Kondratiuk (@Ole_Kondratiuk) June 18, 2024

Своєю чергою, литовська спікерка заявила, що рада повернутися до Києва, "щоб підтвердити непохитну підтримку Сейму Литви перемозі України та її шляху до європейської й євроатлантичної інтеграції".

Delighted to return to #Kyiv to reaffirm the unwavering support of the @LRSeimas for #Ukraine's victory and its journey towards European and Euro-Atlantic integration. Thank you @Ole_Kondratiuk for the very warm welcome.

Together we stand strong! pic.twitter.com/O5efVd52mw — Viktorija Cmilyte-Nielsen (@VCmilyte) June 18, 2024

Як повідомлялося, НАТО обговорює приведення ядерної зброї в бойову готовність. Кремль назвав "ескалацією напруженості" заяву генсека Альянсу Єнса Столтенберг.

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