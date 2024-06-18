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До України прибула спікерка Сейму Литви

До України прибула спікерка Сейму Литви

Голова Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен. Фото: Twitter VCmilyte.

Візит засвідчує підтримку України Вільнюсом.

У вівторок, 18 червня, до України з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен.

Про це повідомила заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

"Зустріла пані Спікерку на Київському вокзалі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин", – написала Кондратюк.

Своєю чергою, литовська спікерка заявила, що рада повернутися до Києва, "щоб підтвердити непохитну підтримку Сейму Литви перемозі України та її шляху до європейської й євроатлантичної інтеграції".

Як повідомлялося, НАТО обговорює приведення ядерної зброї в бойову готовність. Кремль назвав "ескалацією напруженості" заяву генсека Альянсу Єнса Столтенберг.

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