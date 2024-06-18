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У "Резерв+" – важливе оновлення: які документи з’явилися

У "Резерв+" – важливе оновлення: які документи з’явилися

Військовий квиток тепер доступний у застосунку "Резерв+" / Фото: ТСН.ua

Тепер з собою можна не носити паперовий військовий квиток чи загублене приписне свідоцтво.

В застосунку "Резерв+" з’явився військовий квиток та QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Електронний військово-обліковий документ вже доступний в "Резерв+".

"Ми нарешті реалізували довгоочікуваний військово-обліковий документ в електронній формі та QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією. Тепер з собою можна не носити паперовий військовий квиток чи загублене приписне свідоцтво", – йдеться в оновленні застосунку.

Окрім того, у "Резерв+" тепер можна повідомити, що дані людини не знайдено, та виправити це.

"А якщо ви військовий, і вас не зняли з обліку, ми допоможемо прямо в Резерв+. Шукайте цю функцію в боковому меню", – вказано в інформації.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua пояснював, навіщо потрібен QR-код у "Резерв+", і як його отримати.

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