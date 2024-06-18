Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Станом на ранок 18 червня 2024 року ЗСУ знищили 528 620 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1230 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Як повідомлялося, диктатор РФ Володимир Путін заявив про 700 тисяч своїх військових в Україні. Зазначається, що ця цифра включає як окуповані регіони, так і прикордонні з Україною території Російської Федерації.

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