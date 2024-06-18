Курс валют на 18 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк знизив курс долара, але євро здорожчало.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 18 червня. Долар здешевшав на 1 коп. Євро додав 6 коп. Польський злотий - 4 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 40,64 грн (-1 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,53 грн (+6 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,98 грн (+4 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,40-41,00 грн
- "ПУМБ" – 40,60-41,10 грн
- "Укрсиббанк" – 40,40-41,05 грн
- "Укрексімбанк" – 40,40-41,00 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,30-44,30 грн
- "ПУМБ" – 43,60-44,20 грн
- "Укрсиббанк" – 43,20-44,20 грн
- "Укрексімбанк" – 43,45-44,25 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,91-10,06 грн
- "ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
- "Укрексімбанк" – 9,80-10,10 грн
Як повідомлялося, в Україні долар раптово здорожчав, курс іде до 42 грн. Експерти вважають: долар і надалі дорожчатиме, хоча й повільно.
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