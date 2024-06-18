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Курс валют на 18 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 18 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 18 червня. Фото: pixabay.

Нацбанк знизив курс долара, але євро здорожчало.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 18 червня. Долар здешевшав на 1 коп. Євро додав 6 коп. Польський злотий - 4 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 40,64 грн (-1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,53 грн (+6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,98 грн (+4 коп.)

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,40-41,00 грн
  • "ПУМБ" – 40,60-41,10 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,40-41,05 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,40-41,00 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 43,30-44,30 грн
  • "ПУМБ" – 43,60-44,20 грн
  • "Укрсиббанк" – 43,20-44,20 грн
  • "Укрексімбанк" – 43,45-44,25 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,91-10,06 грн
  • "ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
  • "Укрексімбанк" – 9,80-10,10 грн

Як повідомлялося, в Україні долар раптово здорожчав, курс іде до 42 грн. Експерти вважають: долар і надалі дорожчатиме, хоча й повільно.

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