РФ атакувала Україну дронами: скільки безпілотників збила ППО

Уночі проти вівторка, 18 червня, армія РФ атакувала Україну безпілотниками Shahed. Сили протиповітряної оборони збили десять БпЛА.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Окупанти атакували десятьма ударними БпЛА. Росіяни запускали Shahed з району російського Приморсько-Ахтарська.

"У результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі "Шахеди" збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях", - повідомив Олещук.

Як повідомлялося, цієї ночі кілька українських областей "почервоніли". Причиною для цього стали ворожі безпілотники, які фіксували на півдні України.

Читайте також: