РФ атакувала Україну дронами: скільки безпілотників збила ППО

Окупанти запустили дрони з території країни-агресорки.
Уночі проти вівторка, 18 червня, армія РФ атакувала Україну безпілотниками Shahed. Сили протиповітряної оборони збили десять БпЛА.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
Окупанти атакували десятьма ударними БпЛА. Росіяни запускали Shahed з району російського Приморсько-Ахтарська.
"У результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі "Шахеди" збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях", - повідомив Олещук.
Як повідомлялося, цієї ночі кілька українських областей "почервоніли". Причиною для цього стали ворожі безпілотники, які фіксували на півдні України.