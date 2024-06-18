Кілька українських областей "почервоніло": названа причина

У ніч проти 18 червня 2024 року в низці українських областей пролунала повітряна тривога.

Причиною для цього стали ворожі безпілотники.

"Рух БпЛА (імовірно "Shahed") через Дніпропетровщину!", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ у соціальних мережах.

"Загроза ударних БпЛА з Південного напрямку. Група БпЛА з Херсонщини у напрямку Криворізького району Дніпропетровської області", - додають моніторингові канали.

Нагадаємо, що у Вовчанську тривають бої у чотирьох локаціях.

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