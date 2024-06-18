Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кілька українських областей "почервоніло": названа причина

Кілька українських областей "почервоніло": названа причина

Стало відомо, де рухаються безпілотники / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 18 червня 2024 року в низці українських областей пролунала повітряна тривога.

Причиною для цього стали ворожі безпілотники. 

"Рух БпЛА (імовірно "Shahed") через Дніпропетровщину!", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ у соціальних мережах. 

"Загроза ударних БпЛА з Південного напрямку. Група БпЛА з Херсонщини у напрямку Криворізького району Дніпропетровської області", - додають моніторингові канали. 

Нагадаємо, що у Вовчанську тривають бої у чотирьох локаціях

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація