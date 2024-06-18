Кілька українських областей "почервоніло": названа причина

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 18 червня 2024 року в низці українських областей пролунала повітряна тривога.
Причиною для цього стали ворожі безпілотники.
"Рух БпЛА (імовірно "Shahed") через Дніпропетровщину!", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ у соціальних мережах.
"Загроза ударних БпЛА з Південного напрямку. Група БпЛА з Херсонщини у напрямку Криворізького району Дніпропетровської області", - додають моніторингові канали.
Нагадаємо, що у Вовчанську тривають бої у чотирьох локаціях.
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