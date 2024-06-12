"Армія+": у Міноборони анонсували запуск ще одного застосунку

У Міноборони вважають, що новий застосунок для військових "спростить бюрократичні процеси у війську".

У Міноборони України працюють над запуском мобільного застосунку для військових "Армія+".

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко у середу, 12 червня.

На її думку, цифровізація армії, яка підвищила ефективність процесів, може допомогти Україні досягти технологічної переваги над ворогом 10:1.

"Завдяки застосунку "Резерв+", яким скористалися понад 1 400 000 громадян, ми побачили, що цифровізація - це вже не тренд, це вимога нашого суспільства. На черзі - запуск застосунку для військових "Армія+", який спростить бюрократичні процеси у війську", - сказала вона.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, скільки військовозобов'язаних жінок і чоловіків оновили дані через "Резерв+".

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