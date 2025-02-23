Що означає дорожній знак "риба переходить дорогу"

В окрузі Мейсон, штат Вашингтон, організовано пішохідний перехід для риби поблизу річки Скокоміш, де спеціальні дорожні знаки інформують про перехід лососів через дорогу під час сезонних розливів.

Про це пише Автотема.

Під час дощів на околиці поселення дорога затоплюється на 20-25 метрів, і на цей період виставляються дорожні знаки, що попереджають про "переправу лосося", пропонуючи водіям рухатися дуже обережно.

Лососеві використовують затоплену ділянку дороги для міграції до місць нересту. Водії обережно ставляться до риби, дозволяючи їй безпечно дістатися до низини для відкладання ікри. Риболовля в цей період заборонена.

Нагадаємо, в Україні нещодавно почали встановлювати новий дорожній знак, який отримав народну назву "крапка в трикутнику". Офіційно він позначає "Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод" і має код 1.41 у ПДР.

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