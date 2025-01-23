Глобальний збій: ChatGPT припинив працювати у всьому світі

Збої спостерігаються як на вебверсії ChatGPT, так і в офіційних мобільних додатках.

Користувачі з усього світу повідомляють, що сайт ChatGPT не працює вже декілька годин. Глобальний збій стався близько другої години й тривають досі.

Про це повідомило видання The Independent, з посиланням на вебсайт Down Detector.

Збої спостерігаються як на вебверсії ChatGPT, так і в офіційних мобільних додатках. В OpenAI заявили, що отримали численні скарги на роботу сервісу та активно працюють над їх усуненням.

Сайт Downdetector вже зафіксував понад тисячу звернень про несправність сервісу. Кількість скарг різко зросла о 14:00 за Києвом. Раніше генеральний директор OpenAI Сем Альтман зазначав, що щотижня чат-ботом користуються понад 300 мільйонів осіб, які відправляють більше мільярда запитів щодня.

Нагадаємо, експерти вважають, що до 2030 року ШІ здатен витіснити до половини працівників великих компаній.

Читайте також: