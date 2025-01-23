Глобальный сбой: ChatGPT прекратил работать по всему миру

Сбои наблюдаются как на веб-версии ChatGPT, так и в официальных мобильных приложениях.

Пользователи со всего мира сообщают, что сайт ChatGPT не работает уже несколько часов. Глобальный сбой произошел около двух часов и продолжаются до сих пор.

Об этом сообщило издание The Independent, со ссылкой на вебсайт Down Detector.

Сбои наблюдаются как на веб-версии ChatGPT, так и в официальных мобильных приложениях. В OpenAI заявили, что получили многочисленные жалобы на работу сервиса и активно работают над их устранением.

Сайт Downdetector уже зафиксировал более тысячи обращений о неисправности сервиса. Количество жалоб резко возросло в 14:00 по Киеву. Ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман отмечал, что еженедельно чат-ботом пользуются более 300 миллионов человек, которые отправляют более миллиарда запросов ежедневно.

Напомним, эксперты считают, что к 2030 году ИИ способен вытеснить до половины работников крупных компаний.

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