Произошел массовый сбой в работе Visa и Mastercard: что известно

Пользователи сообщают о многочисленных сложностях.
В воскресенье 9 марта произошел массовый сбой в работе Visa и Mastercard. Специалисты уже занимаются проблемой.
Об этом сообщают в Сети.
Как известно:
- в Киеве невозможно рассчитаться картой в супермаркетах и не работают банкоматы;
- проблемы возникли в украинских, грузинских и других банках;
- не проходит оплата через Apple Pay и Google Pay.
"Пока могут наблюдаться сложности во время проведения некоторых операций. Специалисты уже занимаются устранением трудностей, извиняемся за временные неудобства", — сообщили в "ПриватБанке".
Ожидаем детали.
Ранее в приложении "Приват24" зафиксировали технический сбой, из-за которого клиенты банка могут сталкиваться с трудностями при использовании приложения.
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