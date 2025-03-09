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Произошел массовый сбой в работе Visa и Mastercard: что известно

Произошел массовый сбой в работе Visa и Mastercard: что известно

Произошел массовый сбой в работе Visa и Mastercard: что известно

Платежные карты / Фото: Heavy

Пользователи сообщают о многочисленных сложностях.

В воскресенье 9 марта произошел массовый сбой в работе Visa и Mastercard. Специалисты уже занимаются проблемой.

Об этом сообщают в Сети.

Как известно:

  • в Киеве невозможно рассчитаться картой в супермаркетах и не работают банкоматы;
  • проблемы возникли в украинских, грузинских и других банках;
  • не проходит оплата через Apple Pay и Google Pay.

"Пока могут наблюдаться сложности во время проведения некоторых операций. Специалисты уже занимаются устранением трудностей, извиняемся за временные неудобства", — сообщили в "ПриватБанке".

Ожидаем детали.

Ранее в приложении "Приват24" зафиксировали технический сбой, из-за которого клиенты банка могут сталкиваться с трудностями при использовании приложения.

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